Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Nach Unfall - Radfahrer muss mit zur Blutprobe

Nettetal-Breyell (ots)

Am Sonntag gegen 16.50 Uhr kam es auf der Lindenallee in Breyell zu dem Unfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Ein 43-jähriger Viersener war mit seinem Fahrrad auf der Lindenallee in Richtung Breyell unterwegs. An der Einmündung zum Seeuferweg bog er nach links in diesen ab. Dabei stieß er mit dem Motorrad eines 56-jährigen Niederkrüchteners zusammen, der in gleicher Richtung unterwegs war und gerade den Radfahrer überholte. Beide stürzten und wurden leicht verletzt. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit zeigte sich, dass der Radfahrer möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand - ein Schnelltest war positiv. Als Folge wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzten: Unsere Nummer: 02162/377-0. /wg (867)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell