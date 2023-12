Feuerwehr Hamminkeln

FW Hamminkeln: Dachstuhlbrand mit Menschenleben in Gefahr

Hamminkeln (ots)

Am Montag, den 04.12.2023, gegen 18:45 Uhr wurden Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zur Bislicher Straße gerufen. Der Dachstuhl eines freistehenden Mehrfamilienhauses geriet aus bisher unbekannten Gründen in Brand. Bereits auf der Anfahrt wurde über Funk sichtbarer Feuerschein im Dachbereich gemeldet. Durch die Feuerwehr wurden umgehend mehrere Trupps, geschützt mit Atemschutzgeräten, eingesetzt. Parallel wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht. Von allen Gebäudeseiten aus wurden mehrere Strahlrohre eingesetzt und zusätzlich wurde das Wenderohr aus dem Drehleiterkorb bedient. Die insgesamt sechs Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der Brand griff auch auf die Wohnung im Obergeschoss über. Die ersten Löscherfolge verzögerten sich durch die schwer zugängliche Dachhaut. Eine Photovoltaikanlage behinderte die Einsatzkräfte bei ihren Maßnahmen. Als der Brand unter Kontrolle gebracht wurde, konnten Teile der Photovoltaikanlage entfernt werden. Mit der geschaffenen Erreichbarkeit der Dachhaut wurde diese teilweise aufgenommen, und weitere Glutnester wurden von Einsatzkräften über die Drehleiter gelöscht. An dem Mehrfamilienhaus entstand erheblicher Sachschaden. Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner des Brandortes konnten anderweitig unterkommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Der Einsatzleiter übergab gegen 00:30 Uhr die Einsatzstelle an die Polizei. Die Feuerwehr Hamminkeln war mit insgesamt etwa 100 Einsatzkräften und 20 Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Hamminkeln, übermittelt durch news aktuell