Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Brake v. 01.10.2023

Delmenhorst (ots)

++ Verkehrskontrollen am Wochenende ++

Brake / Berne / Lemwerder

Im Rahmen von allgemeinen Verkehrskontrollen stellte die Polizei Brake am Wochenende mehrere nennenswerte Verstöße fest.

Am Samstagnachmittag, um 13:55 Uhr, folgte ein ziviler Streifenwagen einem Pkw, welcher die B212 zwischen Berne und Lemwerder mit stark überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Durch Nachfahren stand abzüglich geltender Toleranzen letztlich eine Geschwindigkeit von 112 km/h zu Buche (zulässig 70 km/h). Den 37-jährigen Fahrzeugführer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit 320 Euro Bußgeld, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot. Der in Bremen wohnende Mann zeigte sich einsichtig und gab an, nach Feierabend nur schnell nach Hause gewollt zu haben.

Am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, wurde bei einem 23-jährigen Autofahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab 0,60 Promille. Damit nicht genug, stellte sich bei der weiteren Kontrolle heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Fahrt endete somit am Kontrollort in Lemwerder, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:20 Uhr, wurde eine 34-jährige Autofahrerin im Bereich der Braker Innenstadt kontrolliert. Das Ergebnis des folgenden Alkoholtests erklärte sodann auch die zuvor beobachteten Fahrauffälligkeiten. Wegen der festgestellten Atemalkoholkonzentration von 2,55 Promille musste eine Blutprobe bei der Fahrzeugführerin genommen werden. Der Führerschein der aus Brake kommenden Frau wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens beschlagnahmt.

Für Rückfragen zu vorstehenden Meldungen, wenden Sie sich bitte an die Polizei Brake unter 04401/935-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell