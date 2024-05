POL-GT: Schützenfestschlägerei in Herzebrock

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Der Versuch scheiterte, nachdem sich unbekannte Täter in der Samstagnacht (25.05., 02.30 Uhr - 10.00 Uhr) durch hebeln an den Eingangstüren Zutritt in zwei Gastronomien an der Feldstraße und Friedrichstraße verschaffen wollten. Mögliche Tatzusammenhänge werden im Rahmen der Ermittlungen geprüft. Die Polizei Gütersloh sucht ...

