POL-GT: Unbekannte Täter versuchen in zwei Gastronomien am Dreiecksplatz einzubrechen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Der Versuch scheiterte, nachdem sich unbekannte Täter in der Samstagnacht (25.05., 02.30 Uhr - 10.00 Uhr) durch hebeln an den Eingangstüren Zutritt in zwei Gastronomien an der Feldstraße und Friedrichstraße verschaffen wollten. Mögliche Tatzusammenhänge werden im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den versuchten Einbrüchen machen? Wer hat in dem Tatzeitraum verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

