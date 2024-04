Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: B42, Gefährliches Überholmanöver Zeugenaufruf

Bad Hönningen (ots)

Am 09.04.2024 gegen 19:30 Uhr befuhren ein Fahrschüler sowie dessen Fahrlehrer die B42 von Rheinbrohl in Fahrtrichtung Linz am Rhein. Auf Höhe von Schloss Arenfels wiederholte ein PKW im Gegenverkehr einen LKW trotz Überholverbot und dem entgegenkommenden Fahrschulwagen. Der Fahrschüler musste den PKW bis zum Stillstand abbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei dem Überholer handelt es sich um einen dunkelblauen Geländewagen/SUV der Marke Mercedes. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Geländewagen tätigen können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten.

