POL-PDNR: Zeugenaufruf Unfallflucht Lidl-Parkplatz

Rheinbrohl (ots) - Am Montagabend wollte ein 76-jähriger Pkw-Fahrer von der Hauptstraße aus auf die B 42 in Fahrtrichtung Neuwied abbiegen. Hierbei übersah der Mann den bevorrechtigten Pkw eine 18-jährigen Pkw-Fahrerin, die in Richtung Neuwied fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt wurden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll ...

mehr