Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schwarzer 3er-BMW entwendet

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht von Donnerstag (18. April) auf Freitag (19. April) wurde in der Cranachstraße in Sankt Augustin-Niederpleis ein schwarzer BMW 335i entwendet.

Der Benutzer hatte das Fahrzeug am Abend im Wendehammer der Cranachstraße abgestellt. Am Morgen war der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen SU-YF 335 verschwunden. Wie der rund 10 Jahre alte BMW weggekommen ist, ist unklar. In den Nächten zuvor soll die Alarmanlage des Autos ausgelöst haben. Einen Schaden am Fahrzeug konnten die Besitzer nicht feststellen.

Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des BMW nimmt die Polizei in Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell