Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Überfällige Hauptuntersuchung verrät führerscheinlosen Autofahrer

Hennef (ots)

Wegen der überfälligen Hauptuntersuchung an seinem PKW wurde am Dienstagmorgen (19. März) ein 34-jähriger Hennefer von der Polizei angehalten und kontrolliert.

Der Mann gab bei der Kontrolle an, seine Papiere an der Wohnanschrift vergessen zu haben. Die Überprüfung der Angaben des 34-Jährigen in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab, dass er 2013 seinen Führerschein abgeben musste und seitdem keine neue Fahrerlaubnis erlangt hatte. Seinen BMW musste der Hennefer am Kontrollort stehen lassen und seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet und wird mutmaßlich die Chancen auf den zeitnahen Erwerb eines neuen Führerscheins schmälern. (Bi)

