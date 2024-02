Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht - Parkplatz Backhaus Lüning - Zeugen gesucht

Bingen (ots)

Am Sonntag, den 18.02.2024 in der Zeit zwischen 09:45 Uhr - 12:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Backhaus Lüning in der Saarlandstraße in Bingen-Büdesheim. Hierbei beschädigte der Verursacher einen parkenden PKW (BMW) und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell