Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Fahndungserfolg für die Bundespolizei

Neubrandenburg (ots)

Bereits am 30. September dieses Jahres bedrohte mittags eine männliche Person eine Familie im Regionalexpress von Stralsund nach Neubrandenburg. Bei den Geschädigten handelt es sich um ein älteres Ehepaar mit ihrem Enkelsohn. Vorangegangen war die Aufforderung des Geschädigten an den jungen Mann, seine Füße von den Sitzen zu nehmen. Danach bedrohte der Tatverdächtige den älteren Herrn mehrfach mit den Worten: "Ich stech' dich ab!" Die verbale Auseinandersetzung vernahmen auch das Zugpersonal und verständigten daraufhin die Bundespolizeiinspektion Stralsund. Leider konnte der Tatverdächtige am Bahnhof Neubrandenburg nicht mehr festgestellt werden und wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Durch die Auswertung von Videomaterial durch die Bundespolizei und aufgrund von Hinweisen zu einem Fahndungsplakat konnte gestern (09.11.2023) der Tatverdächtige namhaft gemacht werden. Der 22-Jährige Neustrelitzer ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und wird sich nun für sein Verhalten verantworten müssen.

