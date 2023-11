BPOL-HST: Falsche Insel, falsches Kennzeichen, richtiger Haftbefehl

Stralsund (ots) - Ein junger Mann entwendete kurz nach Mitternacht am Dienstag (31.10.2023) ein Mountainbike in der Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof Stralsund. Weit kam der 16-Jährige mit seinem Diebesgut jedoch nicht. In Tatortnähe erkannte ein 46-jähriger Mann sein Fahrrad der Marke Cube wieder und stellte den Dieb. Auf die damit einhergehende lautstarke ...

