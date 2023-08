Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Öffentlichkeitsfahndung

Ennepetal (ots)

Der Geschädigten wurde während eines Einkaufs am 23.05.2023 zwischen 11:00 Uhr und 13:30 Uhr die Geldbörse in Ennepetal entwendet. Die in der Geldbörse befindlichen EC-Karten wurden anschließend durch die abgebildete unbekannte Tatverdächtige unrechtmäßig an einem Geldautomaten eingesetzt und Bargeld vom Konto der Geschädigten abgehoben. Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen? Fotos der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/112228

Wenn Sie diese Person wiedererkennen oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, wenden Sie sich bitte unter 02336 - 91661234 an uns.

Ihre Polizei EN

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell