BPOL-HST: Schmierfink gestellt

Stralsund (ots) - Ein 32-Jähriger reiste am Sonntagabend (29.10.23) mit der Regionalbahn von Rostock nach Stralsund. Am Haltepunkt Stralsund-Grünhufe beabsichtigte der Mann auszusteigen. Da sich die Tür aber nicht öffnen ließ, entschied sich der Stralsunder für die Notbremse. Er durchriss die Verplombung der Notbremse und zog an dieser. Die Regionalbahn war bereits angefahren und kam nun kurz nach dem Haltepunkt ...

