POL-PDNR: Person in Supermarkt leblos zusammengebrochen - Polizei Neuwied sucht Hinweise zur Identität

Neuwied (ots)

Am heutigen Tag gegen 07:20 Uhr besuchte ein namentlich bislang nicht bekannter Mann den LIDL-Markt in Neuwied Heimbach-Weis (Sayner Straße). Im Kassenbereich sackte dieser leblos zusammen. Die Identität des Mannes ist bislang unbekannt. Die Polizei Neuwied sucht daher Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können. Er ist ca. 60-70 Jahre alt, von kräftiger Statur und hat graues kurzes Haar. Er trägt eine Jeans und schwarze Oberbekleidung sowie an den Fingerknöcheln ein Tattoo mit dem Schriftzug "Poma" oder "Doma".

Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter 02631/878-0 oder persönlich auf jeder Polizeidienststelle entgegen.

