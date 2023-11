Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Fahrraddieb durch Eigentümer gestellt - Bundespolizei ermittelt

Stralsund (ots)

Ein junger Mann entwendete kurz nach Mitternacht am Dienstag (31.10.2023) ein Mountainbike in der Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof Stralsund. Weit kam der 16-Jährige mit seinem Diebesgut jedoch nicht.

In Tatortnähe erkannte ein 46-jähriger Mann sein Fahrrad der Marke Cube wieder und stellte den Dieb. Auf die damit einhergehende lautstarke Auseinandersetzung der beiden Stralsunder wurden Bundespolizisten aufmerksam und schlichteten den Streit. Dabei wurde bekannt, dass der Jugendliche das gesicherte Fahrrad kurz zuvor am Bahnhof entwendet hat.

Zur Anzeigenaufnahme wies sich der Junge mit einer Schülernetzkarte aus. Diese gehörte jedoch auch nicht ihm. Seine wahre Identität konnte dennoch durch die Bundespolizisten ermittelt werden. Nach der Anzeigenaufnahme wurde der Jugendliche seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Bundespolizei hat nun Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, Beleidigung und Missbrauch von Ausweispapieren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell