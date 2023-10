Polizei Düren

POL-DN: Aufmerksames Sicherheitspersonal

Niederzier (ots)

Aufmerksames Sicherheitspersonal unterbindet Trunkenheitsfahrt Ein 23-jähriger Mann aus Merken stieg am 15.10.23 um Mitternacht sichtlich angeschlagen vom Konsum alkoholischer Getränke in sein Auto und wollte eine zuvor besuchte Techno- Veranstaltung in Niederzier verlassen. Das Sicherheitspersonal erkannte dies und versperrte dem Fahrzeugführer die Zufahrt auf den Forstweg. Die hinzugerufene Polizei konnte die deutliche Alkoholisierung erkennen. Der Fahrzeugführer wurde zur Polizeiwache verbracht, wo er eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgegeben musste. Der uneinsichtige junge Mann wollte kein Verständnis zeigen, er sei doch nur alkoholisiert über die Parkplätze gefahren. Ihm wurde erläutert, dass dies in seinem Fall jedoch sehr wohl eine Straftat darstellt.

