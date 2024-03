Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Weitere Festnahme nach Raubüberfall auf Troisdorfer Spedition

Troisdorf/Bonn (ots)

Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Spedition in Troisdorf Anfang Februar 2024 (wir berichteten am 07. und 20. Februar), wurde nach bereits erfolgten Festnahmen der Mittäter noch nach dem 19-jährigen Haupttatverdächtigen gefahndet.

Aufgrund umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Polizei in Köln, Bonn und Siegburg ergaben sich Hinweise auf Aufenthalte in einem Mehrfamilienhaus in Bonn-Tannenbusch. Bereits am 12. März erfolgten Durchsuchungsmaßnahmen in zwei Wohngebäuden. Da bei dem vierten Tatverdächtigen Schusswaffen vermutet wurden, unterstützten Spezialeinheiten. Dabei konnte der Gesuchte in den Abendstunden auf der Flucht aus einem der Gebäude durch einen Diensthund im Bereich der Bonner Sudentenstraße gestellt werden. Er wurde dabei leicht verletzt. Nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus brachten Polizisten den 19-Jährigen in das Polizeipräsidium Bonn. Bei dem Festgenommenen konnten wichtige Beweismittel aufgefunden werden. Eine Waffe war nicht dabei.

Am 13. März wurde ihm der bestehende Haftbefehl wegen schwerem Raub beim Amtsgericht Bonn verkündet. Anschließend wurde er einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. (Uhl)

