Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall beim Überholen

Much (ots)

Gegen 14:00 Uhr wollte am Montag (18. März) in Much auf der Landesstraße 312 (L312) eine Pkw-Fahrerin zwei andere Autos überholen. Als ihr ein Lkw entgegenkam, verursachte sie einen Unfall. Die 47 Jahre alte Frau aus Waldbröl fuhr mit ihrem Renault auf der L312 aus Richtung Much kommend in Richtung Ruppichteroth. Auf einer kurzen Gerade in Höhe der Ortschaft Engeld scherte die Autofahrerin nach links auf die Gegenfahrbahn aus, um zwei Autos, die vor ihr fuhren, zu überholen. Als ihr dann ein Lkw auf der Gegenspur entgegenkam, musste dieser eine Gefahrbremsung durchführen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Auch die Renault-Fahrerin versuchte einen Zusammenprall zu vermeiden und lenkte ihr Fahrzeug zurück auf den rechten Fahrstreifen. Dort befand sich jedoch ein 69-jähriger Ruppichterother, mit dessen Mercedes der Renault kollidierte. Glücklicherweise blieben die Unfallbeteiligten unverletzt. Der entstandene Sachschaden befindet sich nach einer ersten Schätzung im vierstelligen Eurobereich. Die 47-Jährige erwartet eine Verkehrsunfallanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung durch grobes und rücksichtsloses Fehlverhalten beim Überholen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell