POL-SU: Verkehrsunfall mit 2,4 Promille/ Unfallbeteiligter gesucht

Hennef (ots)

Auf der Pleistalstraße kam es am Samstag (16. März) zu einem Verkehrsunfall, von dem bislang nur einer der beiden Beteiligten bekannt ist. Gegen 20:35 Uhr meldeten sich zwei Verkehrsteilnehmer, die auf der Landesstraße 143 (L143) aus Richtung Oberpleis in Richtung Sankt Augustin fuhren. Vor ihnen steuerte ein 43 Jahre alter Mann seinen Hyundai mit auffallend unsicherer Fahrweise. Unter anderem fuhr er Schlangenlinien und geriet dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Zwischen den Ortschaften Königswinter Oberscheuren und Sankt-Augustin Birlinghoven kam der 43-Jährige erneut auf die Gegenfahrspur und touchierte dabei den Außenspiegel eines entgegenkommenden PKWs. Seine Fahrt setzte der Hyundai-Fahrer unbeirrt fort. Dabei fuhr er manchmal sehr langsam und erhöhte dann wieder die Geschwindigkeit. Die Zeugen blieben hinter dem Fahrzeug, verständigten die Polizei und gaben dieser immer wieder den aktuellen Standort durch. In Sankt Augustin konnte die Polizei den Mann schließlich anhalten. Bei seiner Kontrolle stellten die Beamten deutliche Ausfallerscheinungen, wie beispielsweise einen schwankenden Gang, fest. Der offenbar Betrunkene war vor Ort nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Vorher gelang es dem 43-Jährigen doch noch, in das Atemalkoholgerät zu pusten und erreichte dabei einen Wert von über 2,4 Promille. Die Polizei sicherte die Unfallspuren an seinem Fahrzeug, beschlagnahmte den Führerschein und untersagte die Weiterfahrt mit führerscheinpflichtigen Fahrzeugen. Der zweite Unfallbeteiligte meldete sich bislang nicht bei der Polizei. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. Den Trunkenheitsfahrer erwartet eine Strafanzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses. (Uhl)

