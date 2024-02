Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Nienburg (ots)

(Thi) Am Montag den 12.Februar ereignete sich an der CUNOW Tankstelle in Nienburg am Berliner Ring ein Fahrraddiebstahl.

Ein 52-Jähriger aus Nienburg stellte sein Fahrrad gegen 22:30 Uhr vor der Tankstelle ab ohne es anzuschließen, um etwas im Tankstellenshop zu erwerben.

Als er kurz darauf wieder aus der Tankstelle herauskam, sah er eine männliche Person mit seinem Fahrrad wegfahren.

Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Hercules im Wert von ca. 1000 Euro.

Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell