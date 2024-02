Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auf der Durchreise für polizeiliche Einsätze gesorgt

Auetal (ots)

(swe). Eine Mitfahrgelegenheit von Polen in die Niederlande zu ihren Arbeitsstellen führte für einen 29-jährigen Mann aus Polen und seine 26-jährige Begleiterin am Montag Abend gegen 21.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz im Auetal. Der Mann nutzte die Gelegenheit als Mitfahrer und trank den von ihm mitgebrachten Wodka vollständig aus und hatte immer noch Durst. Der Fahrzeugführer, der die beiden freundlicherweise mitgenommen hatte, wollte ihm allerdings kein Geld für neuen Wodka geben und dazu kam, dass der Mann sich mit seiner Begleiterin stritt. Im Verlauf des ausufernden Streits sprühte sie ihm Tierabwehrspray ins Gesicht, so dass der Mann Schmerzen erlitt und ein Rettungswagen gerufen werden musste. Er wurde dem Klinikum Schaumburg zugeführt wo man feststellte, dass er auch noch eine relativ frische Fleischwunde am Bein hatte von einer möglichen Tat in Polen, als er offensichtlich eine Scheibe einschlug. Die Fahrt war für den Mann also erst einmal zu Ende. Gegen die Frau muss nun wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt werden wegen des Einsatzes des Tierabwehrsprays.

