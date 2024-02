POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots) - (Thi) Am Sonntag den 11.02.2024 ereignete sich gegen 18:30 Uhr in Stadthagen ein Verkehrsunfall bei dem zwei Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Eine 20-Jährige aus Stadthagen befuhr mit ihrem Daihatsu die Lauenhäger Straße in Richtung Lauenhagen. Als sie an der Kreuzung Teichstraße/Lauenhäger Straße nach links abbiegen wollte, übersah sie ...

