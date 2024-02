POL-NI: Projekttage Cybermobbing / Die Polizei ist am Schulzentrum Hoya

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Klara ist eine ganz normale Schülerin einer weiterführenden Schule. Als sie nach einem Schulwechsel in der neuen Klasse angekommen ist, verliert sie auf einer Party ihr Handy, von dem der Finder später sehr private Bilder ins Schul-Netzwerk stellt. Mit diesem Thema beschäftigten sich in der vergangenen Woche die Sechstklässler des Johann-Beckmann-Gymnasiums. Mit dem Film "Netzwerk" wurden die SchülerInnen auf einen Tag zum Thema Cybermobbing eingestimmt. Polizeioberkommissarin Nicole Schuster vom PK Hoya begrüßte die Mädchen und Jungen mit den Worten "Das Netz vergisst nie!" Klara ist die Hauptdarstellerin des Films, zu dessen Inhalt die jeweiligen Sichtweisen der Mitwirkenden in Arbeitsgruppen in Augenschein genommen wurden. Die SchülerInnen mussten sich mit den möglichen Gefahren im Internet und Straftaten auseinandersetzen, die mittlerweile auch auf Social Media Plattformen verfolgt werden. Neben Hilfsangeboten für Betroffene und Opfer wurden auch die emotionalen Folgen und Unterstützungsmöglichkeiten herausgearbeitet. Neues gab es für die Kinder im Bereich der Datenschutzmöglichkeiten auf WhatsApp, Instagram und Co.. Unser Fazit: Wir fühlen uns fit für unsere Zukunft im Bereich der Mediennutzung und -sicherheit! In dieser Woche wird das Projekt in Anlehnung an den Safer Internet Day auch an der Oberschule Hoya stattfinden.(sch)

