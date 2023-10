Feuerwehr Witten

FW Witten: Wohnungsbrand in Heven, Küche brannte

Witten (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen, gegen 07:00 Uhr wurde die Leitstelle über einen Wohnungsbrand in der Windenstraße informiert.

Die Berufsfeuerwehr, sowie die Löscheinheiten Heven und Herbede wurden sofort dorthin alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang Brandrauch aus einer Wohnung im EG. Die Bewohner hatten sich bis auf eine bereits selbst in Sicherheit gebracht die sich noch auf einem Balkon im Erdgeschoß des rückwärtigen Bereiches des Gebäudes aufhielt. Die Frau konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr über eine Treppe an dem Balkon aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Anschließend wurde sie rettungsdienstlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Zeitgleich gingen 3 Angriffstrupps zur Brandbekämpfung und Kontrolle der Wohnung auf weitere Personen in das Gebäude vor. Der Brand in der Küche wurde mit einem C-Rohr unter Kontrolle gebracht, es folgten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen.

Insgesamt waren 43 Kräfte der Wittener Wehr vor Ort, die LE Bommern besetzte in der Zeit die Hauptwache.

Gegen 08:50 war der Einsatz an der Windenstraße beendet. Das Gebäude bleibt bis auf die betroffene Wohnung bewohnbar.

Die Polizei übernimmt nun die weiteren Maßnahmen. (UGehrke)

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell