FW Witten: Reizgasaustritt in einer Schule

Witten (ots)

Gegen 12:33 Uhr wurde die Feuerwehr Witten in das Schiller Gymnasium in die Breddestraße zu einem vermeintlichen Reizgasaustritt gerufen. Durch die Feuerwehr Witten und den Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr-Kreises konnten insgesamt 23 Betroffene Schüler angetroffen werden. Die Betroffenen Schüler wurden in der schuleigenen Sporthalle durch die Kräfte der Feuerwehr und den herbeigerufenen ORGL und LNA sowie dem Rettungsdienst gesichtet und medizinisch untersucht. Augenscheinliche Erkrankungen konnten nicht festgestellt werden, so dass alle Kinder gegen 14:00 Uhr aus dem Einsatz entlassen werden konnten. Die betroffenen Räume wurden durch die Kräfte der Feuerwehr Witten kontrolliert und großzügig gelüftet.

(EFD) Lutz Winnefeld

