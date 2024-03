Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Windeck-Leuscheid (ots)

Am Sonntag, 17.03.2024 gegen 13:40 Uhr, wurde ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Windeck-Leuscheid schwer verletzt. Der 32 jährige Düsseldorfer befuhr mit seinem Krad Yamaha die L312 von Windeck-Leuscheid kommend in Fahrtrichtung Windeck-Herchen. Im Bereich einer Rechtskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. Dort kam er nach links von der Fahrbahn ab, rutschte einen Abhang hinunter und blieb ca. 1,5 Meter unterhalb der Fahrbahn in einem Bachlauf liegen. Der Mann zog sich bei dem Unfall schwere aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde nach erster medizinischer Versorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die L312 musste für die Unfallaufnahme bis 15:20 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. (DS)

