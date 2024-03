POL-SU: LKW verliert bei Wendemanöver zwei Stahlträger

Eitorf (ots) - Am Donnerstag (14. März) prellte ein Fahrgast in Eitorf einen Taxifahrer. Dieser hatte den Mann, der sich als "Andreas" vorgestellt hatte, gegen 01:55 Uhr in Köln in sein Taxi steigen lassen und auf dessen Wunsch hin nach Eitorf in die Linkenbacher Straße gefahren. Dort sei der Fremde gegen 02:45 Uhr ausgestiegen und zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet, ohne die Fahrtkosten von über 100 Euro zu bezahlen. Der Taxifahrer beschrieb den Tatverdächtigen ...

