Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Taxifahrer geprellt

Eitorf (ots)

Am Donnerstag (14. März) prellte ein Fahrgast in Eitorf einen Taxifahrer. Dieser hatte den Mann, der sich als "Andreas" vorgestellt hatte, gegen 01:55 Uhr in Köln in sein Taxi steigen lassen und auf dessen Wunsch hin nach Eitorf in die Linkenbacher Straße gefahren. Dort sei der Fremde gegen 02:45 Uhr ausgestiegen und zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet, ohne die Fahrtkosten von über 100 Euro zu bezahlen. Der Taxifahrer beschrieb den Tatverdächtigen wie folgt: etwa 170 bis 175 cm groß und 100 bis 110 kg schwer, 20 bis 40 Jahre alt, blondes, schulterlanges, ungepflegtes Haar. Ermittlungen der Polizei, die eine Strafanzeige wegen Erschleichen von Leistungen fertigte, führten vorerst nicht zur Identifizierung des Mannes. Wer Hinweise zum Tatverdächtigen geben kann, meldet diese bitte der Polizei unter 02241 541-3421. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell