Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw erfasst Fahrrad/Radfahrer leicht verletzt

Lohmar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Lohmar wurde am Dienstag (12. März) gegen 15:15 Uhr ein Radfahrer leicht verletzt. Der 77 Jahre alte Lohmarer war mit seinem Zweirad auf dem kombinierten Geh- und Radweg entlang der Bundesstraße 484 (B484) aus Richtung Donrath in Richtung Wahlscheid unterwegs. Dabei wurde der Senior an der Einmündung der Straße "Höngesberg" von einem Autofahrer übersehen. Dieser kam mit seinem Opel aus Richtung Scheiderhöhe und wollte von der Straße "Höngesberg" nach rechts auf die B484 abbiegen. Dabei erfasste der Pkw mit der Front den Radfahrer, der zunächst auf die Motorhaube und dann auf die Fahrbahn fiel. Bei dem Sturz zog sich der Radler leichte Verletzungen zu, die in einem hinzugerufenen Rettungswagen erstversorgt wurden. An Fahrrad und Auto entstand geringer Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Den 66-jährigen Opelfahrer, der ebenfalls aus Lohmar stammt, erwartet eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

