POL-SU: Pedelecfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Hennef (ots)

Am Montagmorgen (11. März) ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Frankfurter Straße / Fährstraße in Hennef, bei dem ein 58-jähriger Zweiradfahrer aus Sankt Augustin verletzt wurde.

Gegen 09:45 Uhr befuhr der 58-Jährige mit seinem Pedelec den gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der Frankfurter Straße aus Siegburg kommend in Richtung Hennef. Er wollte den Kreuzungsbereich geradeaus passieren. Gleichzeitig befuhr eine 69-jährige Henneferin mit ihrem Opel die Frankfurter Straße in gleiche Fahrtrichtung und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links in die Fährstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Nach Angaben der Autofahrerin habe sie den 58-Jährigen übersehen. Der Pedelecfahrer wurde leicht verletzt. Nach medizinischer Behandlung an der Unfallstelle konnte er entlassen werden. Der Opel und das Pedelec wurden durch die Kollision beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Gegen die Henneferin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (Re)

