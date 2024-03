POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Rastatt (ots) - Am Donnerstagabend kam es in der Rauentaler Straße zum Diebstahl eines Rucksacks. Gegen 20:45 Uhr soll ein 34 Jahre alter Mann seine Tasche auf dem dortigen Gehweg abgestellt haben, um seine Notdurft in einem mehreren Meter entfernten Busch zu verrichten. Als er nach zehn Minuten wieder an die Stelle zurückkehrte, fehlte von dem Rucksack jede Spur. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf knapp 1.500 Euro. ...

