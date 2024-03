Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Führerschein nach Verkehrskontrolle beschlagnahmt

Troisdorf (ots)

Am Montag (11. März) gegen 23:00 Uhr bestreiften Beamte der Polizeiwache Troisdorf die Belgische Allee in Spich. Dabei wurden sie auf einen VW-Fahrer aufmerksam, der ihnen entgegenkam. Die Polizisten entschlossen sich, das Fahrzeug anzuhalten. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten leere Bierflaschen im Fußraum. Der 24-jährige Fahrzeugführer aus Köln gab an, dass er Bier mit einem Freund getrunken habe. Ein Atemalkoholtest bestätigte seine Angaben. Das Gerät zeigte einen Wert von knapp 0,5 Promille an. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Kölner Drogen konsumiert haben könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell