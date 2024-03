Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kradfahrerin nach Verkehrsunfall verletzt

Siegburg (ots)

Am Freitagmittag (08. März) kam es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Wilhelmstraße / Haufeld in Siegburg, bei dem eine 17-jährige Zweiradfahrerin verletzt wurde.

Gegen 12:15 Uhr befuhr die 17-jährige Siegburgerin mit ihrer Vespa die Wilhelmstraße in Richtung Mahrstraße. Gleichzeitig beabsichtigte eine 60-jährige BMW-Fahrerin aus Bad Honnef, die in entgegengesetzter Richtung fuhr, nach links in die Straße "Haufeld" abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmerinnen. Nach Angaben der 60-Jährigen habe sie die 17-Jährige nicht gesehen. Durch die Kollision wurde die Siegburgerin leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung wurde gegen die 60-Jährige eingeleitet. (Re)

