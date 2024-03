Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme nach versuchtem Raubüberfall/Phantombild führte zum Täter

Sankt Augustin (ots)

Nach einem Raubüberfall in Sankt Augustin im Mai 2023 konnten Polizeibeamte einen 32 Jahre alten Tatverdächtigen identifizieren und festnehmen.

In den Abendstunden des 09. Mai 2023 versuchte der zunächst unbekannte Tatverdächtige sich unter dem Vorwand, Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens zu sein, Zutritt zu einem Wohnhaus in der Graf-Zeppelin-Straße in Sankt Augustin zu verschaffen. Nachdem der Tatverdächtige zunächst von dem 66-jährigen Hausbewohner abgewiesen wurde, klingelte er erneut bei dem Geschädigten und versuchte nunmehr, unter Zuhilfenahme eines von dem Tatverdächtigen mitgeführten Messers mit 35cm Klingenlänge, in das Haus zu gelangen. Da der Geschädigte die Hauseingangstür von innen zudrückte und zwischenzeitlich ein weiterer Zeuge zur Hilfe gekommen war, ließ der Tatverdächtige nach einem kürzeren Gerangel, im Zuge dessen er mit dem Messer auch vergeblich nach dem Geschädigten gestochen hatte, ab und entfernte sich vom Tatort.

Die alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung nicht mehr antreffen. Der mutmaßliche Täter wurde als etwa 185 cm großer, schlanker Mann beschrieben, der auffälliges, lockiges, schulterlanges Haar hatte und geschminkt schien. Er war mit einem weißen Hemd und einem schwarzen Jackett bekleidet und sprach akzentfrei hochdeutsch. Spezialisten der Spurensicherung konnten am Tatort DNA-Spuren sichern.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf den 32-jährigen Tatverdächtigen. Am 06. März 2024 konnte dieser durch Polizeibeamte in einer Wohnung in Bonn-Oberkassel vorläufig festgenommen und Beweismittel sichergestellt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn wurde durch das zuständige Amtsgericht Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten angeordnet.

