POL-SU: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer/Unfallverursacher flüchtig

Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstag letzter Woche (29. Februar) ereignete sich gegen 06:10 h an der Kreuzung Hauptstraße/Auf dem Sand (Zufahrt zur RSAG-Deponie) in Sankt Augustin-Niederpleis ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Fahrer eines Sattelzuges übersah beim Linksabbiegen von der Hauptstraße auf die Straße "Auf dem Sand" einen ihm entgegenkommenden 64-jährigen Motorradfahrer, der auf der Hauptstraße in Richtung Buisdorf fuhr.

Der Sankt Augustiner bremste seine Kawasaki stark ab um eine Kollision zu verhindern, stürzte und wurde leicht verletzt. Das Krad rutschte in Richtung des noch abbiegenden Sattelzuges und verkeilte sich unter der rechten Seite des Aufliegers.

Hierdurch fing das Krad Feuer. Der Sattelzugfahrer fuhr auf der Straße "Auf dem Sand" weiter in Richtung Kreisverkehr, ohne sich um den gestürzten 64-Jährigen zu kümmern. Laut Zeugenaussagen wendete der Unfallverursacher seinen Sattelzug, nunmehr ohne das Krad (Messungen ergaben, dass das Motorrad mehr als 300 Meter mitgeschleift wurde), im Kreisverkehr an der Zufahrt zur RSAG ohne Verzögerung und fuhr wieder bergab in Richtung Unfallstelle.

Mutmaßlich ist der Unfallverursacher kurze Zeit nach dem Unfall wieder an der Unfallstelle vorbeigefahren und in unbekannte Richtung geflüchtet.

Bei dem flüchtigen Sattelzug handelt es sich laut Zeugenangaben vermutlich um eine weiße Zugmaschine der Marke Volvo und einem Sattelauflieger der Marke Schwarzmüller mit blauer Plane ohne Firmenaufschrift oder Logo.

Ermittlungen bei den anliegenden Firmen verliefen bislang ohne Erfolg. Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten um Hinweise zum flüchtigen LKW unter der Rufnummer 02241 541-3321. (Bi)

