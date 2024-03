Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Siegburg (ots)

Am Mittwochabend (06. März) ereignete sich ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr Mahrstraße / Industriestraße in Siegburg, bei dem zwei Frauen verletzt wurden.

Gegen 18:45 Uhr verließ eine 35-jährige Siegburgerin mit ihrem Mazda den Kreisverkehr in Richtung Siegburger Bahnhof. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 31-jährige Troisdorferin. Die Siegburgerin bremste ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab, um einen Fußgänger über den Fußgängerüberweg gehen zu lassen. Gleichzeitig verließ ein 72-jähriger Troisdorfer mit seinem Opel ebenfalls den Kreisverkehr in Richtung Bahnhof und fuhr der 35-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Frauen verletzt. Sie kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sowohl der Opel, als auch der Mazda wurden beschädigt. Die Sachschadenshöhe wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung leiteten die Polizisten gegen den 72-Jährigen ein. (Re)

