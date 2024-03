Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit Personenschaden/17-Jährige durch herunterfallende Ladung verletzt

Siegburg (ots)

Am Dienstag (05. März) kam es in Siegburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17 Jahre alte Fußgängerin verletzt wurde. Gegen 14:25 Uhr ging die junge Frau auf dem Fußweg der Seidenbergstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Pkw samt Anhänger auf der Zeithstraße in Richtung Innenstadt und bog dann nach links in die Seidenbergstraße ab. Der Anhänger war mit Elementen eines Stahlmattenzauns und dazugehörige Pfosten beladen. Als das Gespann gerade die Fußgängerin, die sich rechts der Fahrbahn befand, passierte, lösten sich Teile der Ladung vom Anhänger und rutschten in Richtung Fußweg. Hier wurde die 17-Jährige von Eisenstangen getroffen und stürzte. Dabei zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu. Sie wurde mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die hinzugerufenen Polizisten stellten vor Ort fest, dass die Zaunelemente nicht ordnungsgemäß geladen waren, da sie zu beiden Seiten deutlich über den Anhänger hinausragten. Vermutlich war die Ladung zusätzlich nicht ausreichend gesichert, so dass sie zunächst nach rechts verrutschte, die Fußgängerin traf und schließlich teilweise ganz vom Anhänger fiel. Gegen den 45-Jährigen wurden Anzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall und wegen unzureichender Ladungssicherung gefertigt. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell