Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 11-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Siegburg (ots)

Ein 11-jähriger Schüler ist am Dienstagmorgen (05. März) bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Siegburg-Kaldauen schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben war der junge Siegburger gegen 07.20 Uhr vom Gehweg unvermittelt auf die Fahrbahn getreten und wurde vom PKW einer 68-jährigen Frau erfasst. Die Siegburgerin fuhr mit ihrem VW New Beetle auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Seligenthal. Der 11-Jährige wurde in Höhe der Hausnummer 125 von dem Fahrzeug aufgeladen und zurück auf den Gehweg geschleudert. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Unfallzeugen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Zur weiteren Behandlung kam das Kind mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Die Unfallstelle war zur Verkehrsunfallaufnahme bis gegen 10.00 Uhr gesperrt. Ableitungen waren eingerichtet. Zur objektiven Beweissicherung an der Unfallstelle wurden die Experten der Unfallaufnahmegruppe der Polizei Köln hinzugezogen.

Der PKW der 68-Jährigen ist als mögliches Beweismittel von der Polizei sichergestellt worden.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls dauern an. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell