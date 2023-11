Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Gedenkveranstaltungen zur Reichspogromnacht - Polizei zieht Bilanz

Recklinghausen (ots)

Zum Gedenken an die Reichspogromnacht hat es im Kreis Recklinghausen und in Bottrop zahlreiche Versammlungen und Veranstaltungen gegeben. In Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Castrop-Rauxel, Haltern am See, Herten, Recklinghausen, Datteln und Waltrop gingen hunderte Menschen auf die Straße, um an die Verbrechen des Nationalsozialismus zu erinnern.

Im gesamten Kreis Recklinghausen und in Bottrop zeigte die Polizei verstärkt Präsenz. Insgesamt konnten nahezu alle Veranstaltungen störungsfrei durchgeführt werden. Lediglich in Castrop-Rauxel kam es zu einem Zwischenfall im Rahmen der Versammlung. Hier entwendeten eine 16-jährige und eine 19-jährige Castrop-Rauxelerin am Simon-Cohen-Platz einem 56-jährigen Castrop-Rauxeler eine Israel-Fahne und rannten davon. Ein Mitarbeiter der Stadt konnte ihnen folgen und die Polizei hinzuziehen. An der Leonhardstraße/ Mühlengasse wurden die jungen Frauen mit der Fahne angetroffen.

Die Castrop-Rauxelerinnen wurden zur Polizeiwache gebracht. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell