POL-RE: Recklinghausen: 13-Jährige von Auto angefahren

Recklinghausen (ots)

Auf der Bochumer Straße ist heute Morgen eine 13-Jährige aus Recklinghausen angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein 21-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen gegen 6.55 Uhr von der Hochlarmarkstraße nach links in die Bochumer Straße abgebogen. Gleichzeitig überquerte die 13-Jährige - an der Ampel - die Bochumer Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto. Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, nach ersten Informationen erlitt sie leichte Verletzungen. Am Auto entstand geringer Sachschaden.

