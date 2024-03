Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Trunkenheitsfahrten/Verkehrsteilnehmer mit 1,2 und 2,8 Promille unterwegs

Troisdorf (ots)

Zwischen Montagabend (04. März) und Dienstagmorgen (05. März) gingen der Polizei in Troisdorf gleich zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer ins Netz. Zunächst fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 20:50 Uhr in der Straße "Am Bürgerhaus" ein Elektrokleinstfahrzeug mit einem Versicherungskennzeichen aus 2023 auf. Aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes wurde der 39 Jahre alte Fahrer angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Rollerfahrers auf. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab vor Ort einen Wert von über 1,2 Promille. Der Mann aus Troisdorf wurde zu einer Polizeiwache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Dem 39-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Halterin des E-Scooters erwartet eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Wenige Stunden später hielten Polizisten kurz vor 01:00 Uhr im Ortsteil Spich einen Opel im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Dem Fahrer fiel es schwer, den Anweisungen zu folgen und fuhr einer Polizistin fast über den Fuß. Auch bei ihm war deutlicher Atemalkoholgeruch wahrnehmbar. Zudem hatte der 49 Jahre alte Verkehrsteilnehmer glasige Augen und deutliche Gleichgewichtsprobleme. Der Atemalkoholtest zeigte über 2,4 Promille an. Auch hier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, während die Polizisten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr fertigten und die Weiterfahrt untersagten. Der Führerschein des Alkoholsünders konnte nicht sichergestellt werden. Eine Überprüfung ergab, dass dieser bereits 2010 wegen Alkohol am Steuer eingezogen wurde. (Uhl)

