Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Dreister Betrüger ergaunert Bankkarten-PIN

Sankt Augustin (ots)

Am Samstagnachmittag (02. März) klingelte es an der Haustür eines Seniors in der Kapellenstraße in Sankt Augustin-Hangelar. Der 30 bis 40 Jahre alte und ungefähr 180 cm große Unbekannte erklärte dem Mittachtziger, dass ihm ein alter PIN-Code für seine Bankkarte mitgeteilt worden sei, der nun getauscht werden müsse. Dem dunkel gekleideten Glatzenträger gelang es, mit in die Wohnung des Seniors zu gehen. Dort ließ er sich die PIN geben und entwendete in einem unbeobachteten Moment die Bankkarte des Sankt Augustiners. Anschließend verließ der Betrüger, der während der Tat einen weißen Mund-Nasen-Schutz trug, die Wohnung in Richtung Kölnstraße. Als der Geschädigte den Diebstahl seiner Bankkarte bemerkte, ließ er über die zentrale Sperrnummer 116 116 die Karte sperren. Ob von seinem Konto unberechtigt Geld abgehoben wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell