Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Juweliergeschäft/Täter entkommen unerkannt

Niederkassel (ots)

In der Nacht auf Montag (04. März) kam es in Niederkassel zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft.

Gegen 03:40 Uhr wurden unabhängig voneinander zwei Anwohnerinnen der Oberstraße im Ortsteil Rheidt durch laute Geräusche geweckt. Beim Blick auf die Straße sahen die Zeuginnen einen dunklen Pkw, der auf dem Gehweg unmittelbar vor einem Juweliergeschäft stand. Eine der Frauen sah, wie zweimal aus dem Inneren des Ladenlokals etwas in den Kofferraum geladen wurde. Schließlich sahen die beiden aufmerksamen Nachbarinnen, wie insgesamt drei Tatverdächtige in das Auto stiegen und in Richtung Marktplatz davonfuhren. Insgesamt dauert die Tat nur wenige Minuten.

Die hinzugerufene Polizei entdeckte vor Ort, dass die Tür des Geschäftes, das sich im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses befindet, aufgebrochen war. Im Verkaufsraum waren Vitrinen geöffnet und geleert, teilweise lag Schmuck auf dem Boden.

Alle Zeugen geben an, dass es sich bei den Tatverdächtigen vermutlich um Männer handelt, die allesamt dunkel gekleidet waren, Mützen oder Kappen trugen und die Gesichter verdeckt hatten. Die Tatverdächtigen sollen 175 bis 180 cm groß, schlank und zwischen 18 und 30 Jahre alt gewesen sein.

Der Wert der Beute, die aus Schmuck und Uhren bestand und in mitgebrachten schwarzen Boxen abtransportiert wurde, wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise zu den Tätern, der Tat oder zum Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell