POL-SU: Einladung zum Pressetermin/Vorstellung der neuen Diensthunde in der Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises

Troisdorf (ots) - Am Donnerstagabend (29. Februar) ereignete sich ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Kriegsdorfer Straße / Bundesautobahn 59 (BAB 59) in Troisdorf, bei dem eine 30-jährige Frau verletzt wurde. Gegen 20:45 Uhr befuhr ein 29-jähriger Kölner mit seinem BMW die Kriegsdorfer Straße aus Spich kommend in Richtung Kriegsdorf. Gleichzeitig befuhr ein 22 Jahre alter VW-Fahrer die Ausfahrt der BAB 59 und ...

mehr