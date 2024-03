POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

Troisdorf (ots) - In Troisdorf-Spich brannten am Mittwochnachmittag (28. Februar) zwei Mülltonnen. Kurz nach 17:00 Uhr entdeckte eine Anwohnerin der Asselbachstraße, dass der Abfallbehälter für Papiermüll, der in der Einfahrt ihres Hauses stand, brannte. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand schnell, so dass außer dem Behälter nichts beschädigt wurde. Ganz in der Nähe brannte zur gleichen Zeit auch ein öffentlicher Mülleimer. Dieser war am Fußgängerweg ...

mehr