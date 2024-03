Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorinnen am Bahnhof bestohlen

Hennef (ots)

Am Donnerstag (29. Februar) kam es in Hennef zu Trickdiebstählen zum Nachteil von zwei Seniorinnen. Kurz nach 14:00 Uhr wollte eine 80 Jahre alte Frau aus Windeck, die auf eine Gehhilfe angewiesen ist, in eine S-Bahn einsteigen. Dabei kamen ihr mindestens zwei Personen zur Hilfe. Als die Windeckerin kurz darauf nach ihrer Geldbörse suchte, bemerkte sie, dass diese verschwunden war. Das Portemonnaie hatte sich nach Angaben der 80-Jährigen in einer Tasche befunden, welche sich in der Gehhilfe befunden habe. Mit der Geldbörse fehlten eine EC-Karte, Ausweisdokumente und etwa 500 Euro Bargeld. Die Bestohlene konnte die Tatverdächtigen nicht beschreiben. Es wird davon ausgegangen, dass sie die Situation beim Einsteigen in den Zug nutzten und unbemerkt den Geldbeutel stahlen. Später meldete sich eine 78 Jahre alte Frau aus Hennef bei der Polizei und gab an, ebenfalls Opfer eines Trickdiebstahls geworden zu sein. Die Henneferin wollte gegen 14:00 Uhr vom Bahnsteig ins Parterre gelangen und bestieg daher den Aufzug. Daraufhin begaben sich vier weitere Frauen zu ihr in den Fahrstuhl - eine von ihnen hatte einen Kinderwagen dabei. Im Aufzug waren die drei Frauen ohne Kinderwagen zwischenzeitlich unruhig und verließen den Aufzug wieder, bevor er losfuhr. Als die 78-Jährige kurz darauf einen Drogeriemarkt aufsuchte, bemerkte sie dort, dass ihr Portemonnaie mit Ausweisdokumenten, EC-Karte und einer geringen Menge Bargeld fehlte. Auch hier geht die Bestohlene davon aus, dass die mutmaßlichen Täterinnen die Situation im Fahrstuhl nutzten, um ihre Geldbörse zu entwenden, die sich in einem Rucksack auf ihrem Rücken befand. Das Diebstahls-Opfer beschreibt die Tatverdächtigen wie folgt: alle waren etwa 17 bis 20 Jahre alt und von schlanker Statur, etwa 1,60 bis 1,65 m groß, hatten helle Teint und dunkle Haare. Ob die beiden Taten miteinander im Zusammenhang stehen ist ein Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. Die Polizei rät, Wertgegenstände, Bargeld und Dokumente verdeckt, getrennt voneinander und körpernah zu tragen. Gehen Sie unübersichtlichen Situationen und Gedränge möglichst aus dem Weg, oder seien sie dann besonders wachsam. (Uhl)

