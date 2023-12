Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Anfahren Auto übersehen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Konrad-Adenauer-Straße hat es am Montagnachmittag gekracht. Gegen 15.15 Uhr kamen sich hier zwei Pkw sozusagen "in die Quere". Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Nach den bisherigen Ermittlungen kam es zu dem Unfall, als ein 58-jähriger Autofahrer mit seinem VW Caddy einen Parkplatz verlassen und sich in den fließenden Verkehr einreihen wollte. Dabei übersah der Mann offenbar einen von links herannahenden BMW X3 und stieß mit diesem zusammen. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Der 40-jährige BMW-Fahrer klagte zwar nach dem Zusammenstoß über Kopfschmerzen. Er lehnte jedoch die Verständigung des Rettungsdienstes ab. |cri

