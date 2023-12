POL-PPWP: Hauswand und Laterne beschädigt

Hirschhorn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelte die Polizei am Samstagabend in der Hauptstraße. Eine 20-jährige Fahrzeughalterin aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg parkte gegen 17:40 Uhr ihren Toyota Yaris am Straßenrand. Nachdem die Frau weg war, vernahm ein aufmerksamer Passant ein lautes Knallen und sah, wie der linke Außenspiegel des Toyota, abgerissen auf dem Boden ...

