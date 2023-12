LPI-GTH: Diebstahl aus Garten- Zeugensuche

Arnstadt (ots) - Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es in den frühen Stunden des heutigen Tages auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Goethestraße. Hier geriet ein geparkter Seat in Brand. Das Feuer griff außerdem auf einen daneben abgestellten Opel und einen VW über. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 25.000 Euro. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

